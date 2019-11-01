На новогодних праздниках из Екатеринбурга будут курсировать дополнительные поезда

17:15 | 21.11.2019

В период новогодних каникул на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда из Екатеринбурга в наиболее востребованные направления.



Так, в конце декабря 2019 года и начале января 2020 года будут курсировать:

- Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань. Из Екатеринбурга отправится 27 и 29 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 9, 11 января в 21:20 (здесь и далее время местное). Обратно из Казани – 28, 30 декабря, а также 2, 4, 6, 8, 10 и 12 января в 19:58.

- Поезд №253/254 Екатеринбург – Москва – Пермь. Из Екатеринбурга отправится 30 декабря в 13:33. Обратно из Москвы – 1 января в 10:55.

- Поезд №277/278 сообщением Екатеринбург – Москва. Из Екатеринбурга отправится 3 января в 23:47. Обратно из Москвы – 5 января в 13:10.

- Поезд №490/489 сообщением Екатеринбург – Сургут. Из Екатеринбурга отправится 28 декабря в 15:46. Обратно из Сургута – 29 декабря в 16:23.

- Поезд №553 сообщением Екатеринбург – Приобье. Из Екатеринбурга отправится 30 декабря в 21:30. Прибытие в Приобье – 31 декабря в 17:55.



Билеты можно приобрести уже сейчас в кассах ж/д вокзала, терминалах самообслуживания, на официальном сайте РЖД или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»