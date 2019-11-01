На Уралмаше открылся пункт обогрева для бездомных

16:46 | 21.11.2019

Фото: Антон Гуськов для ЕАН

В Екатеринбурге на Уралмаше в связи с наступлением холодов открыли стационарный «Дневной центр» с пунктом обогрева для бездомных. Он размещен на территории Центра социального обслуживания населения «Малахит» на проспекте Космонавтов, 43в.



В пресс-службе Екатеринбургской епархии рассказали, что в оборудованной и отапливаемой палатке люди могут получить горячее питание, чистую одежду и средства гигиены. Там же дежурит социальный работник от Православной службы милосердия. Он вместе с бездомными ищет пути решения их проблем и социализации в обществе.



Пункт обогрева открыт с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. В палатке одновременно могут находиться до 30 человек.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»