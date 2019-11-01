Столицу Урала и Тюмень свяжет «Ласточка»

15:51 | 21.11.2019

Из столицы Урала в Тюмень и обратно начнут ходить «Ласточки». Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на собственный источник.



В СвЖД пока что не прокомментировали эту информацию. Неизвестно, с какой частотностью и по каким дням будут ходить поезда.



Напомним, сегодня также стало известно, что с девятого декабря из Перми в Екатеринбург и обратно будут ходить скоростные электрички.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»