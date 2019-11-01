В Екатеринбурге состоялось прощание с Игорем Сахновским

14:39 | 21.11.2019

Фото: Игоря Сахновского в Facebook

Сегодня, 21 ноября, в Екатеринбурге состоялось прощание с российским писателем и поэтом Игорем Фэдовичем Сахновским в доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41а).



Напомним, Игорь Сахновский ушёл из жизни возрасте 61 года. Он был интеллигентным, чутким и талантливым человеком, являлся членом Союза писателей России и был отмечен самим Борисом Стругацким. Несмотря на всемирную известность свердловский писатель всегда оставался верен своей малой Родине.



Игорь Сахновский родился в 1958 году в городе Орске Оренбургской области. В 1981 году он окончил филологический факультет Уральского государственного университета в Екатеринбурге. В разные годы работал литературным консультантом в журнале «Уральский следопыт» и в Уральском книжном издательстве, был редактором в издательстве «Наука», а также учредителем газеты «Книжный клуб».



Его первый роман «Насущные нужды умерших» вышел в 1999 году. Он был удостоен международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat. В 2003 году за цикл рассказов «Счастливцы и безумцы» писатель получил премию «Русский Декамерон». Произведение Сахновского «Человек, который знал все» 2007 года вошло в перечень финалистов премий «Большая книга» и «Русский Букер». Этот же роман был награжден премией «Бронзовая улитка», присуждаемой Борисом Стругацким.

Екатерина Якушева © «Вечерние ведомости»