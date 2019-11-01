В Екатеринбурге водитель иномарки сбил мальчика

13:49 | 21.11.2019

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Накануне поздним вечером в Екатеринбурге на улице Титова водитель Toyota Ipsum сбил восьмилетнего мальчика, который торопился на трамвай, чтобы уехать домой с тренировки.



Установлено, что мальчик перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии его с предварительным диагнозом «перелом лодыжки» доставили в больницу № 9.



Автомобилем управлял 32-летний мужчина, имеющий семилетний стаж вождения. Он сообщил, что двигался по правой полосе со скоростью 50 км/ч. Мальчик выбежал неожиданно с правой стороны. Наезда избежать не удалось.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»