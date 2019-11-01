В Алапаевске мужчина до смерти запинал свою мать

13:06 | 21.11.2019

В Алапаевске к 10 годам лишения свободы за убийство своей матери приговорен местный житель Сергей К. Он признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе судебного следствия установлено, что в августе этого года Сергей К., находясь в своей квартире в состоянии опьянения, из личных неприязненных отношений нанес сидящей на диване своей матери не менее 4 ударов руками в область головы, отчего потерпевшая упала на пол. После он нанес потерпевшей не менее 9 ударов обутыми в обувь ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей, чем причинил различные телесные повреждения, от которых женщина 1 сентября скончалась в Алапаевской горбольнице.



Алапаевский городской суд назначил Сергею К. наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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