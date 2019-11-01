В Белоярском ГО сгорел автосервис

12:49 | 21.11.2019

Фото: КП - Екатеринбург

Сегодня ночью в Белоярском ГО на улице Ленина загорелся автосервис. Около 00:15 диспетчеры получили сообщение о пожаре.



На место происшествия выехало 28 спасателей. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, на площади в 137 квадратных метров полностью сгорели стены, перекрытие и оборудование автосервиса.



В результате пожара из соседнего здания пришлось эвакуировать семь человек. К счастью, никто не пострадал.



Огонь был ликвидирован только спустя час. А разбор сгоревших конструкций завершился к трём ночи.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»