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12:24 | 21.11.2019

И опять «своевременная» замена теплосети: в нескольких домах Екатеринбурга станет холодно

В Екатеринбурге специалисты ЕТК проводят замену участка ветхой теплосети на улице Восстания, 17. Из-за работ в восьми домах отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами.

Отмечается, что заменой изношенного участка занимается три специалиста. Завершить работы, согласно плану, должны до 20:00, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объёме.

Энергокомпания приносит извинения  жителям за доставленные неудобства.  

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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