И опять «своевременная» замена теплосети: в нескольких домах Екатеринбурга станет холодно

12:24 | 21.11.2019

В Екатеринбурге специалисты ЕТК проводят замену участка ветхой теплосети на улице Восстания, 17. Из-за работ в восьми домах отопление и горячее водоснабжение будут подаваться со сниженными параметрами.



Отмечается, что заменой изношенного участка занимается три специалиста. Завершить работы, согласно плану, должны до 20:00, после чего коммунальные ресурсы будут поданы в полном объёме.



Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»