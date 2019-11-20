Пропавшую в Екатеринбурге школьницу вернули домой

10:43 | 21.11.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшая в Екатеринбурге 15-летняя школьница была найдена. Она жива и здорова.



Заявление о розыске поступило в отдел полиции № 15 днем 15 ноября в 14.00. По словам мамы пропавшей, девочка ушла из дома вечером 9 ноября и не вернулась.



Сотрудники полиции опросили знакомых девочки. Оказалось, что она не планировала возвращаться домой, поскольку поссорилась с мамой. 20 ноября пропавшую школьницу нашли.



Отмечается, что семья девочки на учете в полиции не состоит. Со школьницей провели беседу о недопустимости самовольных уходов из дома, а также об ответственности несовершеннолетних за различные правонарушения. Противоправных действий в отношении разыскиваемой совершено не было.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»