Свердловский «Автомобилист» завершит выездную серию встречей с «Авангардом»

10:28 | 21.11.2019

Фото: ХК «Барыс»

Сегодня, 21 ноября, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» на выезде проведёт встречу с омской командой «Авангард». Начало состоится в 21:30. Прямая трансляция игры пройдёт на Матч ТВ и КХЛ ТВ HD.



Напомним, в этом сезоне команды встречались уже дважды. В сентябре со счётом 3:2 по овертайму победу одержал «Автомобилист», а в октябре со счётом 1:3 выиграл «Авангард».



Сейчас «Авангард» в общей турнирной таблице занимает третье место (40 очков). «Автомобилист» расположился лишь на 17 месте (31 очко).



Напомним, эта встреча станет для уральцев завершающей в выездной серии. Следующий матч команда проведёт в Екатеринбурге 24 ноября с ЦСКА.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»