В Екатеринбурге выбрали «народного участкового-2019»

09:44 | 21.11.2019

Фото предоставлено Отделением по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

20 ноября в Администрации Екатеринбурга состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов конкурса «Народный участковый-2019», который проводится уже в 8-ой раз. Звание «Народного участкового Екатеринбурга» в этом году получил старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7 капитан полиции Александр Батраков.



«Народным участковым» Октябрьского района стал старший участковый уполномоченный отдела полиции № 7 УМВД России по г. Екатеринбургу Денис Садритдинов, Ленинского района – Ринат Манашев, Кировского района – Анастасия Генералова, Верх-Исетского района – Евгений Майоров, Железнодорожного района –Ирина Белевич, Чкаловского района – Александр Фархитдинов, Орджоникидзевского района – Евгений Светлов.

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