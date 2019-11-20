Новости дня
19:39 | 20.11.2019
Фото: пресс-служба RCC
Противником Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге может стать Дэвид Бранч
Американский боец Дэвид Бранч за профессиональную карьеру в ММА провел 28 поединков, в 22 из которых одержал победу. Он выступал в UFC, Bellator, WSOF и других организациях.
Напомним, ранее планировалось, что в рамках турнира Шлеменко проведет поединок с Луисом Тейлором. Однако бой отменили по причине того, что американец был травмирован.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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