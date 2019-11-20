Противником Шлеменко на турнире RCC в Екатеринбурге может стать Дэвид Бранч

19:39 | 20.11.2019

Фото: пресс-служба RCC

На турнире RCC7 по смешанным единоборствам 17 декабря в Екатеринбурге Александр Шлеменко может провести поединок с Дэвидом Бранчем. По словам исполнительного директора лиги Николая Клименко, официально бой будет объявлен после подписания контракта.



Американский боец Дэвид Бранч за профессиональную карьеру в ММА провел 28 поединков, в 22 из которых одержал победу. Он выступал в UFC, Bellator, WSOF и других организациях.



Напомним, ранее планировалось, что в рамках турнира Шлеменко проведет поединок с Луисом Тейлором. Однако бой отменили по причине того, что американец был травмирован.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»