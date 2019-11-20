В Свердловской области ищут пропавшего молодого человека

18:51 | 20.11.2019

Фото: МО МВД России «Алапаевский»

Сотрудники МО МВД России «Алапаевский» разыскивают пропавшего без вести Куракина Александра Викторовича. Молодой человек уехал из дома в поселке Верхняя Синячиха ночь на 8 ноября и до сих пор не вернулся.



Свердловчанин уезжал на автомобиле «Geely MK Cross» серого цвета г/н Х053АХ 96. В последний раз его видели в короткой темно-синей куртке с вставками красного цвета и коричневые кроссовки.



Рост Куракина около 185 см, у него плотное телосложение, овальное лицо, серые глаза, короткие русые волосы, прямые брови и нос. Отмечается, что на левой брови у Александра шрам.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Куракина, просят обращаться в МО МВД «Алапаевский» по телефонам 8(34346) 3-42-25, 8-908-92-68-668 или по линии «02».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»