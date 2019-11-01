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17:59 | 20.11.2019
Назначена дата первого судебного заседания по резонансному делу детского врача из Алапаевска
Напомним, что девушка обвиняется по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ирина Козлова оказала медицинскую помощь трехлетнему больному ребенку, присутствовала в ходе операции по собственной инициативе и просьбе коллег, но маленький пациент умер, а к девушке появились претензии у следователей, хотя она не является оперирующим врачом и лишь ассистировала хирургу.
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин, благодаря которому удалось вывести историю на федеральный уровень (было даже принято соответствующее протокольное поручение Госдумы, за Ирину Козлову заступилось профильное сообщество и региональный Минздрав) заявил, что надеется на оправдательный приговор.
«Я думаю, что тот общественный резонанс, который был вокруг этой ситуации, показывает, что Ирина Козлова стала символом той, к сожалению, борьбы с медиками, которую часто пытаются правоохранительные органы выдать за борьбу с недобросовестными врачами. И очень жаль, что правоохранительная система не признала своей ошибки и все же передала материалы уголовного дела в суд. Тем больше будет внимания к судебному заседанию. Надежда всего врачебного сообщества страны, что пример Ирины Козловой будет положительным, судебное разбирательство закончится оправдательным приговором и другие врачи по всей стране, каждый день, выходя на работу, не будут думать, что они находятся под угрозой уголовного преследования просто за то, что они добросовестно пытаются выполнять свою работу», – прокомментировал Дмитрий Ионин.
По словам Ирины Козловой, противоречия, которые были в уголовном деле, так и не устранены, хотя прокуратура трижды возвращала уголовное дело на дополнительное расследование в следственный отдел по городу Алапаевск свердловского СКР. Следователь считает, что Ирина Козлова должна была предусмотреть летальный исход ребенка, хотя данное утверждение весьма спорно. Данный случай был уникальный, что подтверждают и специалисты Министерства здравоохранения Свердловской области. Все врачи, осматривающие пациента, в том числе из Территориального центра медицины катастроф, поставили диагноз «острая кишечная непроходимость» (при подобном диагнозе у врачей в «запасе» есть 1-2 суток), однако смерть наступила от отравления деструктивным ядом и острой почечной недостаточности. Предвидеть этого не мог никто.
Добавим, что 24 ноября в Астрахани пройдёт согласованный митинг против необоснованных уголовных преследований врачей. Медики выйдут, в том числе, и в защиту Ирины Козловой.
© «Вечерние ведомости»
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