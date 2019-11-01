Среднеуральскую птицефабрику наказали за нарушение санитарно-эпидемиологического благополучия

17:19 | 20.11.2019

ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» назначен штраф в размере 20 тысяч рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Штраф назначен постановлением судьи Верхнепышминского городского суда, решение оставлено в силе Свердловским областным судом.



Как следует из материалов дела, основанием привлечения ООО «Птицефабрика «Среднеуральская» стало отсутствие результатов лабораторных исследований на каждую партию произведенного в 2019 году органического удобрения (судя по всему, речь идет о курином помете, которым фермеры «удобряли» поля).



Факт нарушения выявлен 17 июля 2019 года по результатам прокурорской проверки, зафиксирован в акте проверки и постановлении прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении. Кроме того, обстоятельства правонарушения подтверждены протоколами испытаний.



Отметим, что в настоящее время в Верхнепышминском городском суде рассматривается процесс по привлечению «Птицефабрика Среднеуральская» к ответственности по ч.1 ст.17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера»), по ст. 6.3 КоАП РФ («(«Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения») и ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ («Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»).

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