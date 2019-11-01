В екатеринбургском ЦПКиО стартует сезон массового катания на коньках

17:16 | 20.11.2019

Фото: пресс-служба ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге в это воскресенье, 24 ноября, открывается сезон массового катания на коньках. Как рассказали в пресс-службе администрации уральской столицы, в этот день один из самых больших катков города «Узорный лед» будет работать с 11:00 до 19:00.



Вход со своими коньками на территорию катка будет бесплатный. Каток будет работать со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, касса парка открывается в 100:00 и закрывается в 21:00.



Напомним, что площадь катка в ЦПКиО составляет около пяти тысяч квадратных метров. Покататься на коньках на «Узорном льду» можно будет до марта следующего года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»