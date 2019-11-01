В Сысерти пожарные спасли человека

15:18 | 20.11.2019

Сегодня днём, около 11:40, в Сысерти произошёл пожар на улице Ленина. На площади 150 квадратных метров сгорели деревянные надворные постройки.



Прибывшие на место пожарные спасти человека, надев на него маску. В тушении огня были задействованы четыре единицы техники и 20 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информации о состоянии здоровья спасённого человека нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»