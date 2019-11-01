В Свердловской области изъяли несколько килограмм контрабандной красной и черной икры

15:30 | 20.11.2019

РИА Новости / Алексей Насыров

Сотрудники Управления Россельхознадзора Свердловской области и Уральской оперативной таможни провели совместный рейд, в ходе которого было выявлено несанкционированное хранение и реализация 1,15 кг черной икры осетровых рыб и 1,75 кг красной икры лососевых рыб.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора Свердловской области, продукция оказалась неизвестного происхождения, без сопроводительных документов, удостоверяющих ее безопасность, без маркировки.



Вся икра изъята из оборота и уничтожена, в отношении владельца продукции проводится возбуждение дела об административной ответственности.

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