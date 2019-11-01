Свердловские предприниматели получили советы от членов правительства

14:55 | 20.11.2019

Фото: све.рф

Руководители свердловских министерств провели экспресс-консультацию для предпринимателей. В ходе общения каждый желающий смог задать интересующий вопрос и получить не только ответ на него, но и алгоритм дальнейших действий.



«Этот открытый диалог бизнеса и власти позволил нам увидеть потребности предпринимателей не плоско, а в объеме, и как показал опрос, более 58% обратившихся полностью удовлетворены результатом консультаций, 37% увидели потенциальные возможности решения своего вопроса. Мы обязательно проведем серию таких встреч, в том числе, в других городах, привлекая все больше коллег, включая представителей федеральных структур, работающих в регионе», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.



В мероприятии приняли участие более ста представителей малого и среднего предпринимательства. Их проконсультировали руководители Минобраза, МинАПК, МинЖКХ, МУГИСО, Минстроя, Минтранса, департамента информатизации и связи, уполномоченный по правам предпринимателей Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»