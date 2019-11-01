На Урале произошёл выброс вредных веществ в атмосферу

14:24 | 20.11.2019

В Серове зафиксирован новый выброс вредных веществ. Об этом сообщается на сайте областного министерства природных ресурсов и экологии.



Отмечается, что в период с 00:00 до 12:00 в районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением атмосферного воздуха отмечено превышение максимальных разовых предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (оксид азота) 1,2 ПДКмр.



При этом в Екатеринбурге, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Кировграде, Краснотурьинске, Асбесте, Полевском и Каменске-Уральском превышения зафиксировано не было, поэтому местные жители могут дышать спокойно.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»