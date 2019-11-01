На Дорожной в Екатеринбурге холодная вода залила проезжую часть

13:18 | 20.11.2019

Фото: ИА «Ночные новости»

На Вторчермете в Екатеринбурге произошла коммунальная авария на улице Дорожной. Водовод внезапно лопнул, и холодная вода залила проезжую часть.



«Заявка поступило в 8:40. Уверенности в том, что это наша сеть, пока нет, но "Водоканал" всегда в таких случаях выезжает на проверку. Аварийная машина отправилась на место прорыва и, в случае если это наша сеть, локализуют утечку и отключат поврежденный водовод»,- рассказали в «Водоканале».



На участке аварии поставили предупредительные знаки, чтобы избежать ДТП. Ремонт трубы будет идти сутки. По предварительным данным, жители местных домой без воды не останутся.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»