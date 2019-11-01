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12:09 | 20.11.2019

Фото: 448verst.ru

На покупку автобусов в Екатеринбурге потратят 344 миллиона рублей

В уральской столице в следующем году планируется закупка новых автобусов. Как сообщили в департаменте информполитики региона, в 2020 году на них потратят 344 млн рублей из регионального бюджета.

Также планируется, что 110 млн рублей будет выделено на покупку автобусов в Нижнем Тагиле. На условиях софинансирования с федеральным бюджетом власти планируют купить 100 комфортных автобусов на газомоторном топливе. По мнению Евгения Куйвашева, обновление нижнетагильского автобусного парка будет эффективным решением транспортной проблемы для улучшения экологической ситуации в городе.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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