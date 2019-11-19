Екатеринбургского педагога признали лучшим среди учителей России и стран СНГ

11:42 | 20.11.2019

Фото:Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

Преподавателя из екатеринбургской гимназии №9 Михаила Фомина признали лучшим учителем России и стран СНГ по итогам международной профессиональной олимпиады педагогов «Профи – 2019», которая состоялась в Перми, об этом рассказали в Департаменте образования администрации уральской столицы.



Отмечается, что учитель взял первое место в рамках международного рейтинга среди 1 тысячи 93 преподавателей обществознания. Также диплом III степени получила руководитель городской ассоциации Учителей истории и обществознания Ольга Уколова.



Добавим, что на олимпиаде также состязались преподаватели по английскому языку, русскому языку, информатики, математики и химии. Традиционные соревнования организует Высшая школа экономики.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»