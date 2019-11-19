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11:24 | 20.11.2019
Фото: Алексей Булатов
Более 20 миллионов рублей выделят на установку разделительных барьеров под Екатеринбургом
Из федерального бюджета на все работы будет выделено 21,7 млн рублей. Аукцион состоится 28 ноября, после чего барьерные ограждения должны установить до 20 декабря. Заказчиком выступает ФКУ «Уралуправтодор».
Подрядчику предстоит установить 6443 погонных метра ограждения со световозвращающими элементами на участке с 176-го по 183-й км трассы. Гарантийный срок должен составлять 5 лет с момента приёмки.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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