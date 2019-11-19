Более 20 миллионов рублей выделят на установку разделительных барьеров под Екатеринбургом

11:24 | 20.11.2019

Фото: Алексей Булатов

На трассе под Екатеринбургом установят барьерные ограждения на разделительной полосе. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.



Из федерального бюджета на все работы будет выделено 21,7 млн рублей. Аукцион состоится 28 ноября, после чего барьерные ограждения должны установить до 20 декабря. Заказчиком выступает ФКУ «Уралуправтодор».



Подрядчику предстоит установить 6443 погонных метра ограждения со световозвращающими элементами на участке с 176-го по 183-й км трассы. Гарантийный срок должен составлять 5 лет с момента приёмки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»