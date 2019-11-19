В Екатеринбурге прокуратура обязала отреставрировать старинный особняк Федорова

09:58 | 20.11.2019

Фото: rutraveller.ru

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга обязала отреставрировать старинный особняк Федорова. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Объект культурного наследия находится на улице Чернышевского и принадлежит мэрии города и физическому лицу.



«В ходе проведенных проверок установлено, что правообладатели объекта культурного наследия не принимают мер по обеспечению его сохранности, тогда как он находится в ненадлежащем техническом состоянии и требует незамедлительного принятия мер по его восстановлению и сохранению»,- сообщили в прокуратуре.



Суд установил срок работ – 36 месяцев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»