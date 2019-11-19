Уральский «Автомобилист» в овертайме проиграл «Барысу» 3:2

09:30 | 20.11.2019

Накануне, 19 ноября, уральский хоккейный клуб «Автомобилист» в Нур-Султане проиграл местному «Барысу». Матч завершился в овертайме со счётом 3:2.



«Отмечу игру обоих вратарей – молодцы, сегодня здорово играли. Хороший накал в матче был. Игра весь матч держала в напряжении. Считаю, соперники равные. Были ошибки, были и хорошие моменты»,- прокомментировал ход игры главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.



Авторами забитых шайб в составе уральской команды стали Холланд и Доус. Среди хозяев отметились Шевченко, Виделль и Диц (забил решающий гол в овертайме).



Следующий матч «Автомобилист» проведёт 21 ноября с «Авангардом».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»