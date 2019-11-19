В Екатеринбурге разыскивают молодую маму, которая пропала по дороге домой

09:07 | 20.11.2019

В Екатеринбурге пропала 37-летняя Юлия Григорьева. Её разыскивают родители, муж и маленькая дочь.



По словам родственников, в понедельник вечером женщина возвращалась из гостей на такси. Уже возле дома она зачем-то поймала попутную машину и уехала. Близкие, с помощью GPS, выяснили, что после этого Юлия была замечена в кафе «Мираж», а затем, около полуночи, в районе дома 12 на улице Надеждинская. В настоящее время мобильник пропавшей отключен, на связь она не выходила.



Родственники Юлии написали заявление в 10-й отдел полиции. Если вы видели Юлию или знаете, где она может находиться, позвоните в дежурную часть по телефонам: 8(343)356-42-10 или 02.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»