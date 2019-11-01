В Екатеринбурге стартовал фестиваль культуры «Русские сезоны»

20:10 | 19.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В столице Урала стартовал фестиваль культуры и искусства «Русские сезоны в Париже. 110 лет». Как рассказали в администрации города Екатеринбурга, частью экспозиции выставки стали работы учеников лицея имени Сергея Дягилева.



Так, в рамках фестиваля в Уральском центре развития дизайна прошла выставка «По следам Серебряного века…», на которой можно было увидеть работы учеников. Одной из тем выставки стал русский балет.



Важность «Русских сезонов» отметил генконсул Франции в Екатеринбурге Пьер-Ален Коффинье. По его мнению, вклад Сергея Дягилева в мировую культуру нельзя переоценить. Именно благодаря ему балет стал любимым видом искусства не только в России, но и во всем мире.



Добавим, что главным событием мероприятия станет гала-концерт в Театре оперы и балета. Фестиваль продлится в городе до 2 декабря.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»