В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей

19:52 | 19.11.2019

Фото: virus-proch.ru

Всего 40% (1 млн. 674 тыс) жителей Свердловской области поставили прививку против гриппа, об этом рассказали в Роспотребнадзоре.



Следует отметить, что на прошлой неделе медики зарегистрировали 23 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 2%. Также зафиксировано 1043 случая с предварительным диагнозом «пневмония». 75 человек обследовали на предмет заболевания вирусами негриппозной этиогии. Гриппом в регионе никто не заболел.



В Роспотребнадзре добавили, что для предотвращения массового распространения ОРВИ и гриппа необходимо привить не менее 50% свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»