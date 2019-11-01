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19:52 | 19.11.2019

Фото: virus-proch.ru

В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей

Всего 40% (1 млн. 674 тыс) жителей Свердловской области поставили прививку против гриппа, об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Следует отметить, что на прошлой неделе медики зарегистрировали 23 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня эпидпорога на 2%. Также зафиксировано 1043 случая с предварительным диагнозом «пневмония». 75 человек обследовали на предмет заболевания вирусами негриппозной этиогии. Гриппом в регионе никто не заболел.

В Роспотребнадзре добавили, что для предотвращения массового распространения ОРВИ и гриппа необходимо привить не менее 50% свердловчан.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

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