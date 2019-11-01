Екатеринбургская мэрия проиграла суд за земли для «Бажовской»

Фото: Накануне.RU

Фото: Накануне.RU

Мэрия уральской столицы проиграла суд за земли для постройки станции метро «Бажовская». Семнадцатый апелляционный суд отказал в ходатайстве главы города, пытавшегося доказать, что участок продали ООО «Промавтосервис» незаконно, об этом говорится в картотеке суда.Суд подтвердил, что в 2017 году за 12 млн рублей мэрия законно продала участок на перекрестке улиц Фурманова и 8 Марта, где сейчас размещается двухэтажная парковка.Отметим, что ООО «Промавтосервис» собирается построить на территории 18-этажное здание. Однако чиновники утверждают, что на данной территории запрещено строительство, так как место находится в зоне горного отвода метрополитена.Также добавим, что власти Екатеринбурга подали еще один иск в суд. Заседание состоится 2 декабря.