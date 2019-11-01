На парковке ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге горела иномарка

В уральской столице сегодня на парковке торгового центра «Гермес Плаза» горел автомобиль «Ниссан Патфаиндер». Как сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области, эвакуация магазина не потребовалась, поскольку дым в здание не проник.На место выезжали 18 спасателей с 6 единицами спецтехники. Возгорание произошло на 2 этаже паркинга.«В течение 3 минут пожарные ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на соседние автомобили», - говорится в сообщении МЧС.