Власти Екатеринбурга расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим автобус №53

18:29 | 19.11.2019

Фото: 2gis.ru

Власти уральской столицы расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим автобусный маршрут №53. Как сообщили в администрации города Екатеринбурга, его внесли в реестр недобросовестных поставщиков.



Автобус №53 следует от улицы Нескучной до улицы Вокзальной. Расторгнуть договор решили после нескольких проверок МКУ «Муниципальная транспортная инспекция».



Стоит напомнить, что в прошлом году администрация города перешла на контрактную форму работы с предприятиями общественного транспорта. По словам заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, на сегодняшний день ряд автоперевозчиков не справляются с условиями контракта, по которому им необходимо соблюдать временные интервалы движения, расписание, время нахождения автобусов на остановках для посадки.



«В случае, если они не устраняют допущенных нарушений, Администрация города Екатеринбурга вынуждена расторгать с ними муниципальный контракт – терпеть недобросовестных перевозчиков мы не намерены. В первую очередь такие жёсткие меры направлены на улучшение качества обслуживания и безопасности перевозки пассажиров», - подчеркнул Бубнов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»