Новости дня
18:29 | 19.11.2019
Фото: 2gis.ru
Власти Екатеринбурга расторгли контракт с перевозчиком, обслуживающим автобус №53
Автобус №53 следует от улицы Нескучной до улицы Вокзальной. Расторгнуть договор решили после нескольких проверок МКУ «Муниципальная транспортная инспекция».
Стоит напомнить, что в прошлом году администрация города перешла на контрактную форму работы с предприятиями общественного транспорта. По словам заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, на сегодняшний день ряд автоперевозчиков не справляются с условиями контракта, по которому им необходимо соблюдать временные интервалы движения, расписание, время нахождения автобусов на остановках для посадки.
«В случае, если они не устраняют допущенных нарушений, Администрация города Екатеринбурга вынуждена расторгать с ними муниципальный контракт – терпеть недобросовестных перевозчиков мы не намерены. В первую очередь такие жёсткие меры направлены на улучшение качества обслуживания и безопасности перевозки пассажиров», - подчеркнул Бубнов.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге стартовал фестиваль культуры «Русские сезоны»
19:52 | 19.11.2019
В Свердловской области от гриппа привились 40% жителей
19:31 | 19.11.2019
Екатеринбургская мэрия проиграла суд за земли для «Бажовской»
19:06 | 19.11.2019
На парковке ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге горела иномарка
18:43 | 19.11.2019
Все инвалиды и участники Великой Отечественной войны, проживающие в Прикамье, обеспечены жильем
18:37 | 19.11.2019
Федеральная поддержка позволит пермскому производителю занять 10% российского рынка
18:30 | 19.11.2019
В Перми Михаилу Котюкову представили проект студенческого городка
18:26 | 19.11.2019
Сериал, снятый в Прикамье, рассчитывает на рибейт
18:04 | 19.11.2019
В Свердловской области избран новый зампред Законодательного Собрания
17:34 | 19.11.2019
В Свердловской области росгвардеец обнаружил пропавшего ребенка
17:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге пьяный житель избил щенка
16:55 | 19.11.2019
В Екатеринбурге из-за неверного диагноза врачей скончалась женщина
16:19 | 19.11.2019
Федеральным экспертам представили примеры внедрения искусственного интеллекта в здравоохранение Прикамья
16:15 | 19.11.2019
В Екатеринбурге сбили девочку-подростка
16:06 | 19.11.2019
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо
15:43 | 19.11.2019
В Перми открываются универсальные ярмарки
15:39 | 19.11.2019
Бывший начальник участка наземной охраны лесов в Туринске предстанет перед судом за взятку в 300 тысяч рублей
15:25 | 19.11.2019
Свердловчанин обманул партнеров на 115 миллионов рублей и скрылся
14:56 | 19.11.2019
Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»
14:30 | 19.11.2019
В ближайшее время в Екатеринбурге откроется каток «Юность»
14:10 | 19.11.2019
В Екатеринбурге продолжают решать вопрос по укладке тротуарной плитки
13:46 | 19.11.2019
Николай Цуканов обсудил с главами регионов УрФО насущные вопросы
13:31 | 19.11.2019
В Екатеринбурге в пожаре пострадала пожилая семья
13:07 | 19.11.2019
Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу
12:39 | 19.11.2019
На Среднем Урале задержаны курьеры с 10 кг наркотиков
12:26 | 19.11.2019
В Свердловской области в ДТП пострадали отец с пятилетним сыном
12:16 | 19.11.2019
В Кизеле досрочно выполнен годовой план по расселению аварийного жилья
12:07 | 19.11.2019
Михаил Котюков: Пермский край показал серьезную заинтересованность в развитии НОЦа
12:07 | 19.11.2019
В Екатеринбурге Дед-пикет выплатит штраф за избиение полицейского
12:00 | 19.11.2019
Дмитрий Самойлов поручил провести «разбор полетов» по итогам ликвидации последствий ледяного дождя в Перми
11:54 | 19.11.2019
Михаил Котюков оценил потенциал развития кооперации сельского хозяйства и науки в Прикамье
11:47 | 19.11.2019
В Екатеринбурге мужчина лишился машины из-за налогов