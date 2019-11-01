В Свердловской области избран новый зампред Законодательного Собрания

18:04 | 19.11.2019

Фото: web.archive.org

На заседании Законодательного Собрания Свердловской области выбрали нового зампреда регионального парламента. Им стал единоросс Михаил Клименко. Решение было единогласным.



Михаил Клименко выходец из Уральского государственного экономического университета, Уральской академии государственной службы и в 2007 году получил ученую степень кандидата экономических наук.



Будучи членом партии «Единая Россия» Клименко руководил межмуниципальным координационным советом партии по Екатеринбургу, обеспечивающим взаимодействие местных партийных отделений в районах города.



В 2016 году политик одержал победу на выборах депутата Заксобрания Свердловской области по одномандатному Кировскому избирательному округу №8. Помимо прочего, Михаил Клименко принял участие в областном парламенте в качестве зампреда комитета по бюджету, финансам и налогам.



Более того, в начале ноября на конференции регионального отделения «Единой России» Клименко занял пост руководителя Общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева в Екатеринбурге.



Напомним, предыдущий зампред Заксобрания Анатолий Сухов скончался в августе 2019 года.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»