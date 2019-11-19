В Свердловской области росгвардеец обнаружил пропавшего ребенка

17:34 | 19.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

Накануне вечером сотрудник Росгвардии Егор Никифоров обнаружил школьника во время проверки нарядов вневедомственной охраны. Тот шел вдоль темной трассы из Верхнего Тагила в Кировград. В это время мать активно разыскивала мальчика.



Сперва ребенок сказал росгвардейцу, что идет в Кировград к дедушке, потом – что на день рождения к другу. Мужчина посадил школьника в патрульный автомобиль и доставил в отделение полиции.



Выяснилось, что мальчик ушел из дома не предупредив родителей. Мать одиннадцатилетнего мальчика уже его разыскивала. Ребенок вернулся домой целым и невредимым.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»