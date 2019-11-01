В Екатеринбурге из-за неверного диагноза врачей скончалась женщина

16:55 | 19.11.2019

Фото: worldofoncology.com

В Свердловском онкодиспансере скончалась тагильчанка Оксана Кириллова, у которой онкологию перепутали с гематомой, сообщает ЕАН.



В последнее время метастазы в головном мозге 33-летней женщины усложняли ее состояние. Ночью она начала задыхаться и, несмотря на все усилия, врачам не удалось спасти пациентку, сообщает ее мать Татьяна.



Проблемы со здоровьем у Оксаны начались еще весной, когда женщина обнаружила маленькую шишку на ноге и почувствовала боль. Опухоль выросла всего за несколько месяцев, и то, что врачи сначала приняли за гематому, оказалось новообразованием. Из-за потери анализов диагностика затянулась, но болезнь продолжала стремительно развиваться. К началу лета в Свердловском онкодиспансере поставили неутешительный диагноз – четвертая стадия рака.



Тогда пациентке предложили ампутацию, на которую спортсменка не согласилась. В то время химиотерапия начала давать положительные результаты, однако курс лечения был изменен, после чего Оксане стало значительно хуже, и она согласилась на ампутацию. Но в этот момент от радикального лечение уже отказались врачи, аргументируя решение слабостью организма пациентки и повышенным риском не пережить хирургическое вмешательство. В то время как химиотерапевты отказались лечить Оксану до тех пор, пока не будет проведена ампутация.



После большого резонанса в СМИ лечащих женщину врачей правительство вызвало на ковер. Тогда было принято решение провести операцию. Пациентка успешно перенесла ампутацию и была готова реабилитироваться.



Однако метастазы уже разрастались по всему организму. В какой-то момент перестали помогать и обезболивающие препараты, назначенные после операции. Через время начался паралич руки, а затем проблемы появились по всему организму.



Татьяна уже похоронила свою дочь. Выражаем ей свои глубокие соболезнования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»