В Екатеринбурге озвучили дату прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

16:27 | 19.11.2019

Фото: osnmedia.ru

Литератор Евгений Касимов, друг Игоря Сахновского, объявил на своей странице в Facebook дату прощания со всемирно известным писателем.



Прощание с Игорем Фэдовичем состоится 21 ноября с 13 до 14 часов в доме прощания «Вознесение» (ул. Серафимы Дерябиной, 41а).



Напомним, о смерти признанного во всем мире автора стало известно в понедельник. Игорь Сахновский являлся членом Союза писателей России и был отмечен самим Борисом Стругацким. Несмотря на всемирную известность свердловский писатель всегда оставался верен своей малой Родине.



Ранее сообщалось, что у писателя были проблемы с сердцем.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»