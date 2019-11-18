В Екатеринбурге сбили девочку-подростка

16:15 | 19.11.2019

Фото: группа «Инцидент-Екатеринбург»

Информация поступила в группу «Инцидент-Екатеринбург» во вКонтакте.



Сообщается, что на перекрестке Кировградская-Бакинских Комиссаров воитель на иномарке сбил 13-летнюю девочку. Пострадавшую реанимировали.



Мы будем следить за развитием событий.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»