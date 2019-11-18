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16:06 | 19.11.2019
Фото: Дмитрий Савенко
Житель Свердловской области отсудил 125 тысяч за дефектное моноколесо
Пресс-служба Свердловского облсуда сообщает, что молодой человек приобрел моноколесо за 66,4 тысячи рублей. Через несколько дней эксплуатации у аппарата сломалась ручка для крепления ремня, в связи с чем он и обратился к продавцу ООО «Алеко Т». Однако тот отказался ремонтировать товар.
Далее верхнепышминец подал иск в городской суд с просьбой аннулировать договор купли-продажи и взыскать с продавца стоимости моноколеса, упаковки и доставки товара, оплату юридических услуг и компенсацию морального вреда.
Согласно проведенной товароведческой экспертизе, колесо было признано непригодным для эксплуатации. Причиной возникновения неисправности указали производственный дефект, вследствие чего суд обязал ООО «Алеко Т» выплатить пострадавшему 125 тысяч рублей, а также оплатить судебную экспертизу.
Попытка ответчика подать апелляционную жалобу успехом не увенчалась.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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