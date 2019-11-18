Уральский «Автомобилист» в Нур-Султане встретится с «Барысом»

14:56 | 19.11.2019

Сегодня, 19 ноября, в Нур-Султане состоится хоккейный матч с участием уральского «Автомобилиста» и местного «Барыса». Начало в 18:30.



Всего команды провели 27 очных встреч, в 16 из которых победу одержал «Барыс». Уральцы забили в ворота соперников 75 шайб, а в ответ получили 92.



В общей турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» занимает десятое место и имеет в запасе 33 очка. «Автомобилист» с 30 очками расположился лишь на 16 строчке.



В Екатеринбурге на трансляцию матча «Барыс» - «Автомобилист» болельщиков приглашают в ресторан «Bierhof» (ул. Радищева, 25). Так, для пришедших будет много призов и подарков от клуба. Приходить нужно за полчаса до матча — в 18:00. Вход свободный. Телефон для брони столиков 289-17-77.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»