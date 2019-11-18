В Екатеринбурге продолжают решать вопрос по укладке тротуарной плитки

14:10 | 19.11.2019

Фото: newdaynews.ru

На представлении бюджета в гордуме вице-мэр Екатеринбурга Марина Андрусь заявила о дополнительных тратах на тротуарную плитку в 2020 году. На ремонт участков от Ленина до Малышева на улицах 8 марта и Пушкина будет выделено еще 40 миллионов рублей.



Глава города Александр Высокинский отметил высокое качество гранитной плитки в сравнении с бехатоном. Но замена будет проходить лишь в центре Екатеринбурга и будет приурочена к Универсиаде-2023. Помимо прочего, Высокинский намерен обсудить с депутатами вопрос реконструкции и благоустройства улицы Малышева.



Напомним, в этом году подрядчики не доделали ремонтные работы на две тысячи квадратных метров. Несмотря на начало ремонтных работ еще летом, сроки продолжают срываться. В этот раз их перенесли на декабрь, а глава города пообещал завершить реконструкцию тротуара. Глава комитета по благоустройству Тамара Благодаткова заявила, что они получат минимальную оплату по контракту.



Прокуратура города начала проверку по делу благоустройства под снегом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»