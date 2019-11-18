Николай Цуканов обсудил с главами регионов УрФО насущные вопросы

13:46 | 19.11.2019

Фото: Полпредство Президента РФ в УрФО

На встрече глав регионов УрФО с полпредом президента РФ в УрФО Николаем Цукановым был поднят ряд важных в этот период года вопросов.



На повестке дня оказались организация ЖКХ в осенне-зимний период, реализация нацпроектов и исполнение Указов и поручений главы России. Помимо прочего были подняты вопросы социально-экономического развития и реализации федеральных программ.



Во встрече участвовали губернаторы Свердловской, курганской, Тюменской, Челябинской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа – Евгений Кувашев, Вадим Шумков, Александр Моор, Алексей Текслер и Дмитрий Артюхов соответственно.



По окончании совещания главам регионов была представлена экспозиция, посвященная субъектам УрФО.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»