В Екатеринбурге в пожаре пострадала пожилая семья

13:31 | 19.11.2019

Фото: e1.ru

Этой ночью на первом этаже в девятиэтажке по улице Латвийской произошел пожар. Часть жильцов, в том числе четверо детей, уже были на улице, когда приехали спасатели. Специалистам пришлось эвакуировать пять человек среди которых были трое детей.



Общая площадь горения составило 20 квадратных метров. О причинах возгорания не сообщается.



В результате задымления пострадали трое человек, среди которых пожилая пара в возрасте 80-ти лет и их 50-летний сын. У всех троих отравление продуктами горения легкой степени. Двое госпитализированы в токсикоцентр.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»