Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу

13:07 | 19.11.2019

Фото: yandex.by

Депутат ЗакСо Александр Ивачев привел данные, демонстрирующие объем накопленного госдолга Свердловской области, в ходе обсуждения проекта бюджета на 2020 год. Также в топ-3 должников вошли Москва и Краснодарский край.



Отметим, предельный размер госдолга на следующий год может составить чуть более 100 млрд рублей. Однако наиболее затратным является проведение Универсиады, на которую Федерация пока не готова выделять деньги. В лучшем случае финансирования можно ожидать в 2021 году.



Проблемы с тратами на Универсиаду признала и министр финансов Галина Кулаченко. Брешь в казне решено закрывать облигациями и коммерческими кредитами несмотря на то, что в обслуживании они дороже государственных.



Однако председатель профильного комитета Владимир Терешков заявил, что ко второму чтению Федерация выделит большой объем средств, которые позволят несколько снизить госдолг.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»