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13:07 | 19.11.2019
Фото: yandex.by
Свердловская область вошла в тройку лидеров по госдолгу
Отметим, предельный размер госдолга на следующий год может составить чуть более 100 млрд рублей. Однако наиболее затратным является проведение Универсиады, на которую Федерация пока не готова выделять деньги. В лучшем случае финансирования можно ожидать в 2021 году.
Проблемы с тратами на Универсиаду признала и министр финансов Галина Кулаченко. Брешь в казне решено закрывать облигациями и коммерческими кредитами несмотря на то, что в обслуживании они дороже государственных.
Однако председатель профильного комитета Владимир Терешков заявил, что ко второму чтению Федерация выделит большой объем средств, которые позволят несколько снизить госдолг.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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