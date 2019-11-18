На Среднем Урале задержаны курьеры с 10 кг наркотиков

12:39 | 19.11.2019

Фото: Управление ФСБ России по Свердловской области

Сотрудники управления ФСБ России по Свердловской области задержали наркокурьеров. Мужчины ехали из Екатеринбурга в Богданович с 10 килограммами запрещенных веществ в багажнике.



Как рассказали в ФСБ, мужчины являются участниками межрегиональной преступной группы и везли оптовую партию наркотиков. В их машине было обнаружено 10 килограмм А-пирролидиновалерофенона (А-PVP), являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрона.



Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт и пересылку наркотических веществ. Курьерам грозит 15 лет лишения свободы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»