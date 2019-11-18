В Екатеринбурге Дед-пикет выплатит штраф за избиение полицейского

12:07 | 19.11.2019

Фото: e1.ru

В Екатеринбурге вынесен приговор отставному силовику Вадиму Панкратову, более известному как Дед-пикет. Мужчина оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что ударил полицейского плакатом по руке.



Напомним, инцидент произошел в мае этого года во время «скверной» истории. Панкратов ударил плакатом начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга подполковника Антона Трошина. В результате на Деда-пикета возбудили уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти, а также угроза его применения).



В Верх-Исетском районном суде учли прежнюю несудимость обвиняемого и его извинения перед «потерпевшим». Отметим, что ранее гособвинение просило лишить пенсионера свободы сроком на шесть месяцев условно. После вынесения приговора, Вадим Панкратов сказал, что планирует обжаловать решение суда и продолжить ходить на митинги «на зло врагам».



В конце концов Дед-пикет заявил, что, по его мнению, идет 37-й год. «Такого не было даже при сталинском сатрапе Вышинском. Вышинский даже политическим давал последнее слово и слушал. А в нашем либеральном демократическом государстве такое творится!» - выражает он свое недовольство приговором и тем, что судья прерывала его выступление с последним словом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»