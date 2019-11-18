В Екатеринбурге мужчина лишился машины из-за налогов

11:47 | 19.11.2019

Фото: УФНС России по Свердловской области

В Екатеринбурге у мужчины арестовали премиальный внедорожник. Его долг по налогам вырос до 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



Как рассказали в УФНС, мужчина не платил налоги и не производил выплаты по исполнительным производствам, однако имел премиальный внедорожник Nissan Patrol, за который и причиталось отплатить транспортный налог.



Сотрудники отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС вместе с судебными приставами арестовали машину до тех пор, пока долг не будет погашен полностью.



Отметим, что за 2019 год жители Свердловской области накопили задолженность по кредитам на общую сумму 93 миллиарда рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»