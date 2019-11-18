Агентство недвижимости в Арамиле оштрафовали за незаконную выдачу микрозаймов

11:09 | 19.11.2019

В Арамиле по постановлению прокуратуры к крупному штрафу привлечено агентство недвижимости «Азимут» за незаконную выдачу гражданам микрозаймов на регулярной основе.



Между тем, в соответствии с федеральным законодательством правом заниматься деятельностью по предоставлению потребительских кредитов наделены кредитные организации, сельскохозяйственные кооперативы, кредитные кооперативы, ломбарды, микрофинансовые организации, официально состоящие в реестре Банка России.



Агентство недвижимости «Азимут» к ним не относится, исключено из реестра еще в апреле 2015 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данному факту межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья оштрафовал организацию на 100 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу.

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