Несовершеннолетний убийца школьницы в Екатеринбурге оказался старше 18-ти лет

10:06 | 19.11.2019

Фото: replyua.net

Накануне поступила апелляционная жалоба от адвоката на постановление Орджоникидзевского районного суда о заключении под стражу молодого человека, зарезавшего школьницу на Уралмаше.



Напомним, 5 ноября между шестью подростками произошла потасовка, в результате которой была ранена 15-летняя девушка. Придя домой, девушка пыталась скрыть ранения, но уже через несколько часов ее госпитализировали. Школьница скончалась в больнице.



Ранее сообщалось, что причинение вреда здоровью девушки носит спонтанный характер. Впоследствии силовики задержали виновника. Им оказался студент местного колледжа, который во всем сознался. Юноша был арестован до 6 января.



Следствие сообщало, что молодому человеку 16 лет. Однако, по данным суда он – совершеннолетний.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»