В Свердловской области из-за пожаров в жилых домах эвакуировали жителей

Прошедшей ночью горела квартира на первом этаже муниципального жилого дома на улице Латвийская в посёлке Компрессорного завода. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую МЧС в 00:53. К месту возгорания выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава. По прибытии на место ЧП пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 15 человек, в том числе 4 детей.В 01:11 огонь был локализован, ещё через 15 минут было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 03:30. О пострадавших в сообщении ведомства не сообщается.Ещё одна эвакуация жителей 5-этажного жилого дома произошла в Североуральске на улице Свердлова. Там из-за возгорания в квартире на третьем этаже спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы более 20 человек, из них 5 детей.Сообщение о пожаре поступило в 04:30 утра. В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Уже в 04:40 огонь был локализован, буквально спустя минуту, в 04:41, было ликвидировано открытое горение, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 05:25. О пострадавших также не сообщается.