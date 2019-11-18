Урал примет детей, вернувшихся из тюрем Ирака

09:45 | 19.11.2019

Фото: kp.kz

Российские дети, которых накануне доставили в Москву из Ирака, отправятся в 13 регионов России, в том числе, и в УрФО.



По словам уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в Россию прибыли 32 ребенка матерей, обвиняющихся в причастности к деятельности ИГ (запрещено на территории России). До этого дети находились в иракских приютах и тюрьмах.



Сейчас прибывших в Россию ждут родственники в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье.



На сегодняшний день из Ирака вывезены все обнаруженные там 122 несовершеннолетних россиянина в возрасте от 1 года до 15 лет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»